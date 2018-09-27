Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu Lisesi çevresi asfaltlanıyor

Gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi veren fen işleri müdürlüğü görevlileri, “2018 yılı asfalt programımız çerçevesinde Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi çevresinde bulunan yollarda asfalt öncesi hazırlık çalışması yaptık. İnşallah kısa süre içerisinde tamamlayacağımız yolu önce asfaltlayıp ardından da kaldırımlarını da döşeyerek öğrencilerin bu yolu daha sağlıklı şekilde kullanmalarını sağlayacağız” diye konuştu.