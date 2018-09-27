İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu Lisesi çevresi asfaltlanıyor

Adıyaman Belediyesi tarafından Yeni Mahallede bulunan Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin etrafındaki yollarda asfaltlama öncesi hazırlık çalışması yapıldı.


Gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi veren fen işleri müdürlüğü görevlileri, “2018 yılı asfalt programımız çerçevesinde Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi çevresinde bulunan yollarda asfalt öncesi hazırlık çalışması yaptık. İnşallah kısa süre içerisinde tamamlayacağımız yolu önce asfaltlayıp ardından da kaldırımlarını da döşeyerek öğrencilerin bu yolu daha sağlıklı şekilde kullanmalarını sağlayacağız” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.