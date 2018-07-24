Mehmet Dağtekin AK Parti İl başkanlığına atandı

24 Haziran seçimleri için milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa eden Mehmet Erdoğan’ın yerine bir süreden beri Mehmet Dağtekin, il başkanlığını vekalet yürütüyordu. 24 Haziran seçimlerinde partinin il başkan vekili olarak görevi yürüten Mehmet Dağtekin, AK Parti Genel Merkezi tarafından asaleten atandı.

Mehmet Dağtekin konuyla ilgili açıklamasında, “İl Başkanlığı mazbatamızı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanımız Mustafa Ataş‘tan aldık. Rabbim kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır, duasıyla başlıyor ve tüm Adıyamanlı hemşerilerimden dua ve destek bekliyorum” diye konuştu.