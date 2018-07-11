Mehmet Harbi yangınlara karşı uyardı

Adıyaman’da anız yangınları başta olmak üzere, otluk, ekili arazi ve orman yangınlarının yaşandığını kaydeden Orman İşletme Müdürü Mehmet Harbi, vatandaşların dikkatli olması gerektiğini söyledi. Adıyaman Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 45 yangın işçisi, 3 yangın müdahale aracı, 1 su ikmal aracı ile 3 ekibin yangınlara karşı hazır olduğunu belirten Mehmet Harbi, diğer kamu kurum ve kuruluşlarla ortak çalışma sergilediklerini dile getirdi.

Mehmet Harbi, “Sıcakların artışı ile beraber bir tarım şehri olan Adıyaman’da anız yangınları başta olmak üzere orman yangınlarında ciddi bir artış izliyoruz. Bu anlamda gerek orman alanında gerekse kırsal alanlardaki yangınlara 3 ekibimizle müdahale edebiliyoruz. Bu çalışmalarımıza belediyelerimizin ve diğer kamu kuruluşlarının araçları ve personelleri destek veriyor. Yangınlar konusunda vatandaşlarımızdan yapılması yasak olan anız yakma işlemlerinden geri durmalarını istiyoruz. Yine sıcakların artışıyla beraber vatandaşlarımızın piknik ihtiyacında ateşleri kontrollü yakmaları ve belirtilen yerler dışında yakmamalarını istiyoruz. Ateş yakan vatandaşlarımızın ateşi tamamen söndürmeden piknik alanından ayrılmamalarını istirham ediyoruz” dedi.

Ağaçlandırma ile ilgili ise Harbi, “Kahta’dan ilçesinden başlayıp Gölbaşı ilçesine kadar karayolu kenarına ağaçlandırma yapıldı. Geçen gün özellikle anız yangınlarında bu araçlarımızın bir kısmını yandığını gördük. Bu yıl Kısmet olursa hazırlıklarımızı yaptık bu ağaçlarımızın yerine yenilerini tekrar dikeceğiz. Bu güzelliklerimizi kaybetmemek vatandaşlarımızın duyarlı olmalarını istiyoruz. Adıyaman’da 187 bin hektar orman alanı var. Bu alanlar kızılçam ve meşeden oluşuyor. Bu alanlarımıza yılda 3 bin hektar civarında artırıyoruz” diye konuştu.