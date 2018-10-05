Meme kanseri ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı

Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) eğitim hemşireleri tarafından başta Adıyaman İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erdoğan Öz olmak üzere tüm kurum çalışanlarına meme kanseri farkındalık sembolü olan pembe kurdele takıldı.

Hem kurum çalışanlarının hem de vatandaşların bilgilendirildiği çalışmalarla alakalı konuşan Müdür Öz, “40 yaş üstü kadınların taramalarını yaptırmak üzere KETEM 'e başvurmaları gerekmektedir.

Yine farkındalığı arttırmak üzere Adıyaman il genelinde belediyelerin ilan büroları aracılığı ile hedef nüfusa yönelik kanser taramalarını yaptırmak üzere anonslar yapılmaktadır. Sağlık çalışanları ve sağlık meslek lisesi öğrencilerine yönelik eğitimler düzenlenmiştir.

Günümüzde gelişmiş tarama yöntemlerinin fırsat verdiği erken tanı ile tedavi şansı, meme kanserinde iyileşme oranını yüzde 90'ın üzerine çıkarmayı başarmıştır.

Tüm teknolojik ilerlemelere rağmen meme kanseri teşhisinde en önemli nokta, kadınların kendilerine düzenli aralıklarla meme muayenesi yapmaları ve KETEM'de iki yıllık aralar ile meme kanser taramalarını yaptırmalarıdır” diye konuştu.