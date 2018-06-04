Memur- Sen yönetimi milletvekilleriyle sahurda bir araya geldi

Kamu çalışanların sorunları ve çözümlerinin yanı sıra gündeme ilişkin diğer konuların da değerlendirildiği sahur programına TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman Milletvekili Salih Fırat, AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdoğan, AK Parti İl Başkan Vekili Mehmet Dağtekin, Belediye Başkanı Fehmi Hüsrev Kutlu, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Milletvekili Adayları Fatih Toprak, Abdulaziz Aslan, Faal Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Aslan, Memur-Sen Adıyaman Temsilcisi Ali Deniz ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Memur- Sen Adıyaman İl Temsilcisi ve Eğitim Bir- Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz, kamu çalışanlarının kazanımlarının devamı için istikrarın şart olduğunu söyledi. Memur- Sen ailesi olarak yerelde karşılaşılan sorunların çözümünde siyasi iradenin gayretini ve istişare kabiliyetini takdir ettiklerini dile getiren Deniz, Memur-Sen’in son yıllarda yaptığı çalışmalarla kamu görevlilerinin ümidi olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirtti. Deniz, “Eğitim Bir-Sen ve Memur-Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz, istikrarsızlık dönemlerinin kamu görevlilerine kaybettirdiğine dikkat çekerek, “Kamu görevlileri sabit gelirlidir. Yani istikrar varsa kazandığının bir anlamı olur, istikrar yoksa kamu görevlilerinin cebi delinir ve kazandıkları kaybolur. Bu yüzden istikrar sağlanmalıdır. İstikrarsızlık dönemlerinde ülkemiz kayıkçı kavgalarıyla kaybetti ve bir arpa boyu yol almakta güçlük çekti. Ama istikrar dönemlerinde ülkemiz, milletimiz ve kamu görevlileri kazandı” dedi. Deniz, “Yeni Türkiye’de kamu görevlilerinin standartlarının yükseltilmesi ve kamunun yeniden dizaynında ortak aklın işletilmesi gereklidir. Değerlerine bağlı milli ve manevi gelişimde aktif rol aldık. Hak arayanların buluşma adresi, ülkemizin düşünen aklı, entelektüel duyarlılığın havzası ve zor zamanlardaki cesaretiyle hakta birleşmenin, toplumla bütünleşmenin merkezi olduk. Biz milletin değerleri ile kavga eden, milletin değerleri ile çatışan, milletle kavgalı olanlara değil, millet ile ihtilafı olanlara değil, milletle irtibatlı olanlara yöneleceğiz” şeklinde konuştu.

Daha sonra konuşan TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın ise Memur Sen’in büyük ve güçlü Türkiye’nin önüne çıkarılan antidemokratik süreçlerin aşılmasında gayretinin önemli olduğunu dile getirerek yan yana yürüdükçe sorunların sorunların üstesinden daha kolay gelebileceklerini vurguladı.

Adıyaman Belediye Başkanı Fehmi Hüsrev Kutlu ise başta TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın olmak üzere Adıyaman AK Parti milletvekilleri ve il teşkilatının Adıyaman’ımızın sorunlarının meclise taşınması ve çözümü noktasında üstün gayret sarf ettiklerini söyleyerek temsil sorumluluğu üstlenmek için yola çıkan yeni vekil adaylarına muvaffakiyet diledi.