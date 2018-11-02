İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Merdivenlerden yuvarlanan öğrenci yaralandı

Adıyaman’da bir öğrenci okul merdivenlerinden yuvarlanması sonucu yaralandı.

Adıyaman'da bir öğrenci okul merdivenlerinden yuvarlanması sonucu yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı Caddesi'nde bulunan Gazi İmam Hatip Ortaokulunda okuyan Ahmet Ali Gültekin okul merdivenlerinde dengesini kaybetmesi sonucu yuvarlandı. Yaralanan öğrenci okula gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Ahmet Ali Gültekin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.