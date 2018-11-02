Merdivenlerden yuvarlanan öğrenci yaralandı

Adıyaman'da bir öğrenci okul merdivenlerinden yuvarlanması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı Caddesi'nde bulunan Gazi İmam Hatip Ortaokulunda okuyan Ahmet Ali Gültekin okul merdivenlerinde dengesini kaybetmesi sonucu yuvarlandı. Yaralanan öğrenci okula gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Ahmet Ali Gültekin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.