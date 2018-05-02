Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen seçimleri yapıldı

Olağan Toplantısı gerçekleştirildi.

Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen seçimde Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliğine iki İl Genel Meclis Üyesi ile iki Muhtar seçimi yapıldı. Vali Nurullah Naci Kalkancı, Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği Mayıs Ayı Olağan Meclis toplantısı dolayısıyla merkeze bağlı köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek, sorun ve talepleri dinledi. Halk Eğitim Merkezinde gerçekleşen Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği Birlik Encümen Seçimleri toplantısına Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Vali Yardımcısı Adem Kaya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sami Işık, Mahalli İdareler Müdürü Yusuf Güleç, İl Genel Meclis Üyeleri ve merkeze bağlı köy muhtarları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan toplantıda konuşan Vali Nurullah Naci Kalkancı, “Adıyaman merkeze bağlı köylerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2018 yılı KÖYDES programında 11 Milyon 278 Bin 478 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin yüzde 25’lik kısmı olan 2 Milyon 819 Bin TL ortak alım işlerinde kullanılmak üzere İl Özel İdaresine tahsis edilmiştir. Kalan 8 Milyon 459 Bin 288 TL ile köylerimizin içme suyu, kanalizasyon, alt yapı, köy içi kilitli parke işlerinde kullanılmak üzere planlanmıştır. Bu ödeneğin 5 Milyon 100 Bin TL’si ile 34 köy ve mezramıza 102 bin metre köy içi kilitli parke, 2 Milyon 417 Bin TL ile 10 köyümüze kanalizasyon yapım işi ile 905 Bin TL’si de 7 köy ve mezramızın içme suyu yapım işi için planlanmıştır. Hükumetimiz tarafından kırsal kesimin alt yapısını iyileştirmeye yönelik hayata geçirilen KÖYDES projesi kapsamında gerek il özel idaresi gerekse de Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından bugüne kadar çok güzel hizmetlerin yapıldığını görüyoruz. Yapılabilecek işlerin sözünü verdiğimizde bunu mutlaka yerine getireceğiz. Yapamayacağımız işlerin sözünü de kesinlikle vermeyeceğiz. Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği seçiminin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, bugüne kadar hizmet etmiş tüm arkadaşlarımıza verdikleri hizmetten dolayı teşekkür ediyor, yeni görev alacak arkadaşlarımızı da şimdiden tebrik ediyorum" diye konuştu.

Vali Nurullah Naci Kalkancı’nın konuşmasının ardından yapılan yoklama neticesinde salt çoğunluk sağlanarak divan teşekkülüne geçildi. Çoğunluğun sağlanmasının ardında Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliğine 2 genel meclis üyesi ile 2 muhtar üyeliği seçimi yapıldı. Yapılan seçimde Adıyaman Merkez ilçeye bağlı köy muhtarları oy kullandı. Oy kullanımından sonra kullanılan oyların tasnifine geçildi.

Yapılan seçimde Adıyaman merkeze bağlı Kındırali Köyü Muhtarı Hüseyin Yıldız ve Kuştepe Köyü Muhtarı Osman Tuzcu Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği üyeliğine seçilirken, Birlik Encümen Üyeliğine ise İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Çalışkan ve Mahmut Şahin seçildi.