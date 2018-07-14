“Merkezimde Ailemleyim” Projesinin tanıtımı yapıldı

Gençlik Merkezi Salonunda gerçekleşen “Merkezimde Ailemleyim” isimli projenin tanıtım toplantısı Kuran’ı Kerim okunarak başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından proje ile ilgili bilgiler verildi.

Gençlik Merkezi Müdürü Ayhan Tekin yaptığı açılış konuşmasında proje ile ilgili olarak, “Adıyaman Gençlik Merkezi olarak Gençlik ve Spor Bakanlığının finanse ettiği ‘Merkezimde Ailemleyim’ projesi açılışı ve 15 Temmuz konulu şiir dinletisine hoş geldiniz. 10 farklı atölyede 24 kursumuz olacak. Yaklaşık 3 ay sürecek. Ürünler sergilenecek. 300’e yakın kayıt yaptırıldı.

İki yıl önce 15 Temmuz’da ülkemiz hainlerle karşı karşıya kalmıştı. 250 yiğit şehit olmuş ve binlerce kişi yaralanmıştı. Bu ülkenin gençleri bu hainlere izin vermedi, bundan sonrada vermeyecektir” dedi.

Daha sonra proje ile ilgili Mehmet Tepe, bilgi vererek, “Bu projenin genel amacı, Adıyaman’da ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri ve ailelerinin, sağlıklı bir toplumun temel öğelerinden biri olan aile bilincini geliştirmek ve sağlıklı bir aile ortamında başarılı ve ahlaklı gençler yetiştirmektir. Proje kapsamında 10 adet atölye açılacak, bu atölyelerde verilecek eğitim ve yapılacak faaliyetlerle birlikte öğrencilerin ve ailelerin akademik bilgi ve ailevi değerler kazanması sağlanacak. Aile bireylerinin içsel ve dışsal motivasyonları gelişecek, aile içi ve toplumsal iletişim becerileri yüksek bireyler yetişecek, bireylerin kendini tanıması, yeteneklerini keşfetmesi ve bu yeteneklerini hayatlarında doğru ve faydalı bir şekilde kullanmaları sağlanacaktır. Bu proje kapsamında, kurumumuzda 10 adet atölye (spor, müzik, drama, has oda, el sanatları, akıl ve zeka oyunları, dini bilimler, kitap okuma halkaları, mizah, görsel sanatlar) açılacak ve bu atölyelere öncelik dezavantajlı ailelerden gelen öğrenciler olmak üzere kayıtlar yapılacak ve öğrencilere anne ve/veya babalarıyla eğitim görme ve faaliyetlere katılma imkanı sağlanacaktır” diye konuştu.

Daha sonra gençler tarafından 15 Temmuz ile ilgili şiirler okundu. Programa Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Emniyet Müdürü Metin Alper ile gençler ve aileleri katıldı.