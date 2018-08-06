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06 Ağustos 2018 17:33

Mermer ocağında tiner patladı: 2 yaralı

Adıyaman’da mermer ocağında çalışan 2 işçi tiner tenekesi patlaması nedeniyle yaralandı.

Mermer ocağında tiner patladı: 2 yaralı

06 Ağustos 2018 17:33


Olay, Adıyaman merkeze bağlı Pınaryayla köyü sınırları içerisinde yer alan mermer ocağında meydana geldi. Mermer ocağında işçilerin çalıştığı esnada tiner dolu teneke bomba gibi patladı. Bilinmeyen bir nedenden dolayı meydana gelen patlamada mermer ocağında çalışan Mustafa Yaren (26) ve Şükrü Yaren (28) yaralandı. Yaralıların vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar meydana geldi.


Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların tedavileri sürürken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.




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