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02 Ocak 2017 16:07

Mersin’de ki sel sebze fiyatlarını arttırdı

Mersin’de ki sel sebze fiyatlarını arttırdı

02 Ocak 2017 16:07

Geçtiğimiz günlerde Mersin’de meydana gelen sel felaketi serada yetişen sebze fiyatlarını ikiye katladı.
Mersin’de aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketi Türkiye’nin bir çok ilini etkiledi. Mersin’de yetiştirilen sera ürünlerinin fiyatları arttı. Sel felaketiyle yıkılan seralar nedeniyle özellikle domates, salatalık, biber, patlıcan, fasulye gibi sebzelerin fiyatları arttı.
Adıyaman Sebzeciler Odası Başkanı Baki Kutlu, portakal ve mandalina gibi meyvelerin fiyatının fazla artmadığını ancak sebzelerde fiyat artışının yaşandığını kaydetti.
Başkan Baki Kutlu, “Daha önceden 2 TL’ye satılan domates şuan Mersin’de 4 TL’ye satılıyor. Sel felaketi özellikle serada yetiştirilen domates, salatalık, biber, patlıcan, fasulye gibi sebzelerin fiyatlarını katladı” dedi.
Adıyaman hal esnafı ise fiyatların artmasının kendilerinden değil Mersin’de yaşanan doğal afetten kaynaklandığını ifade ediyor.



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