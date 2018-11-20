Meryem Ana Çeşmesi eski işlevselliğine kavuşturulacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından alınan karar gereğince, Varlık Mahallesinde bulunan Meryem Ana Çeşmesinin yerinde korunmasının mümkün olmadığına ve bundan dolayı mevcut yerin kuzey kısmında bulunan Hacı Abuzer Baba Türbesinin bulunduğu alana taşınması uygun görüldü.

Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun resmi kararı sonrası Adıyaman Müze Müdürlüğü denetiminde, Adıyaman Belediyesi tarafından çeşmenin taşları numaralandırılarak söküm işlemi gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren yetkililer, taşınma işleminin tamamlanmasıyla Meryem Ana Çeşmesinin eski işlevselliğine yeniden kavuşturulacağını dile getirildi.