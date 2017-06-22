» Meşhur Çiğköfteci Ömer Aybak'tan Vali Erin'e Ziyaret
22 Haziran 2017 17:24
Meşhur Çiğköfteci Ömer Aybak’tan Vali Erin’e ziyaret
Türkiye’de ve yurt dışında yüzlerce şubesi olan Meşhur Adıyaman Çiğköftecisi markasının sahibi Ömer Aybak, Adıyaman’a gelerek İzol Derneği Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Adıyaman Valisi Abdullah Erin’i makamında ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Abdullah Erin, Adıyaman’ın vazgeçilmez damak tadı olan meşhur Adıyaman çiğköftecisi markasının sahibi Ömer Aybak’a ve ve İzol Derneği Başkan ve üyelerine teşekkür etti.