Meşhur Çiğköfteci Ömer Aybak’tan Vali Erin’e ziyaret

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Abdullah Erin, Adıyaman’ın vazgeçilmez damak tadı olan meşhur Adıyaman çiğköftecisi markasının sahibi Ömer Aybak’a ve ve İzol Derneği Başkan ve üyelerine teşekkür etti.