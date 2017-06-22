Diğer
Kategoriler
22 Haziran 2017 17:24

Meşhur Çiğköfteci Ömer Aybak’tan Vali Erin’e ziyaret

Türkiye’de ve yurt dışında yüzlerce şubesi olan Meşhur Adıyaman Çiğköftecisi markasının sahibi Ömer Aybak, Adıyaman’a gelerek İzol Derneği Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Adıyaman Valisi Abdullah Erin’i makamında ziyaret etti.

Meşhur Çiğköfteci Ömer Aybak’tan Vali Erin’e ziyaret

22 Haziran 2017 17:24


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Abdullah Erin, Adıyaman’ın vazgeçilmez damak tadı olan meşhur Adıyaman çiğköftecisi markasının sahibi Ömer Aybak’a ve ve İzol Derneği Başkan ve üyelerine teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
34
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    34°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    39°C
ADIYAMAN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 27 RAMEZÂN 1438
  • 22 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :02:51
  • Güneş :04:59
  • Öğle :12:40
  • İkindi :16:33
  • Akşam :20:00
  • Yatsı :21:50
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!