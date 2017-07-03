Metropolitlerden Başkan Kutlu’ya ziyaret

Adıyaman’a gelerek çeşitli ziyaretlerde bulunan İstanbul-Ankara-İzmir Süryani Ortodoks Metropoliti Filüksinos Yusuf Çetin, Adıyaman ve Çevre İller Süryani Kadim Metropoliti Melki Ürek, Metropolitik Genel Sekreteri Zeki Demir, Adıyaman Süryani Kadim Mor Petrus ve Mor Pavlus Kilisesi Bakım, Onarım ve Yaşatma Derneği Başkanı Emin Bayyiğit, Süryani Vakfı Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi Cercis Uncu, Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’ya nezaket ziyaretinde bulundu.

İstanbul-Ankara-İzmir Süryani Ortodoks Metropoliti Filüksinos Yusuf Çetin ziyarette yaptığı konuşmada kabullerinden dolayı Başkan Kutlu’ya teşekkür etti.

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Adıyaman’ın huzurun ve barışın başkenti olduğuna dikkat çekti. Adıyaman’daki huzur ve dayanışmanın en güzel örneğini gösteren Metropolit Melki Ürek’in ve diğer Süryani vatandaşların bu birlik ve beraberliğe büyük katkı sağladığını dile getiren Başkan Kutlu, nazik ziyaretlerinden dolayı heyete teşekkür ettiğini dile getirdi.