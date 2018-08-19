Metruk bina madde bağımlılarının yuvası oldu

Turgut Reis Mahallesi Adıyaman Valiliği yakınlarında bulunan 3 katlı bir metruk binayı mesken tutan madde bağımlıları hem mahalleden geçen vatandaşlara hem de mahalle sakinlerinin korkulu rüyası haline geldi.

Eroin, esrar ve tiner gibi uyuşturucu maddelerin sıklıkla tüketildiği ve bina içerisinde uyuşturucu kullanımında birçok malzemenin yer aldığını belirten mahalle sakinleri Adıyaman Emniyet Müdürlüğünden ve Adıyaman Valiliğinden konuyla ilgili yardım istedi. Uyuşturucu maddenin dışında bina içerisinde fuhuş gibi konularında yapıldığını vurgulayan mahalle sakinleri, “ Bu bina uzun zamandır bu halde olduğu için ne kadar madde bağımlısı varsa gece, gündüz burada. Valiliğin hemen yanı başında olan bu bina içerisinde şırıngalar, esrar içiminde kullanılan malzemeler, aklınıza ne gelirse o burada var. Madde bağımlıları yüzünden artık mahallemizde rahat gezemez olduk. Korkumuzdan akşamları evimizden dışarıya çıkamıyoruz. Allah aşkına birileri bizim bu sorunumuza çare bulsun. Adamlar sadece uyuşturucu için değil fuhuş içinde bu binaya giriyorlar. Bina pislik yuvası haline gelmiş. Bizler Adıyaman Valiliğimizden ve Adıyaman Emniyet Müdürlüğümüzden konuyla ilgili gerekenin yapılmasını rica ediyoruz” diye konuştular.