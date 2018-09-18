İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Metruk evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesin Yeni Mahalle üzerinde kullanılmayan metruk evde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesin Yeni Mahalle üzerinde kullanılmayan metruk evde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Gazi Caddesi üzerinde bulunan tek katlı metruk evde sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin evden dumanlar çıktığını görüp itfaiyeye haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.