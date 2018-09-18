Metruk evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesin Yeni Mahalle üzerinde kullanılmayan metruk evde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Gazi Caddesi üzerinde bulunan tek katlı metruk evde sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin evden dumanlar çıktığını görüp itfaiyeye haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.