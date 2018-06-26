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26 Haziran 2018 10:34

Mezarlık içerisinde uyuşturucu kullanan şahıslar yakalandı

Adıyaman’da, mezarlık içerisinde uyuşturucu kullandıkları esnada jandarma ekiplerine yakalanan 3 şahıslar gözaltına alındı.

Mezarlık içerisinde uyuşturucu kullanan şahıslar yakalandı

26 Haziran 2018 10:34


Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu maddeyle mücadele konusunda çalışmalarını aralıksız yürüten Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Büyükkavaklı Köyüne ait mezarlık içerisinde uyuşturucu kullanan B.T., H.T., ve M.E., isimli 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şahıs sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Şahısların yapılan üst aramalarında ele geçirilen 3 paket halindeki toplam 25 gram esrar maddesine el konuldu.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.




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