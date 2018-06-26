Mezarlık içerisinde uyuşturucu kullanan şahıslar yakalandı

Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu maddeyle mücadele konusunda çalışmalarını aralıksız yürüten Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Büyükkavaklı Köyüne ait mezarlık içerisinde uyuşturucu kullanan B.T., H.T., ve M.E., isimli 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şahıs sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Şahısların yapılan üst aramalarında ele geçirilen 3 paket halindeki toplam 25 gram esrar maddesine el konuldu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.