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14 Haziran 2018 15:14

Mezarlıkta bayram yoğunluğu

Ramazan Bayramının arife gününde binlerce vatandaş mezarlıklara adeta akın ederek hayatını kaybeden yakınlarının kabrini ziyaret etti.

Mezarlıkta bayram yoğunluğu

14 Haziran 2018 15:14


Yakınlarının kabrini ziyaret eden vatandaşlar burada dualar edip Kuran-ı Kerim okudu. Ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı Adıyaman Belediye Mezarlığında bazı vatandaşlar yakınlarının kabri başında duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarını tutamadı.


Yakınlarını ziyarette gelen vatandaşlar, "Onlar hayatını kaybetti diye onları unutmamak lazım. Onların bedeni ölüyor, ruhları değil. Allah hakkı rahmetine kavuşan bütün vatandaşlarımızın mekanını cennet eylesin. Bizlerin nasıl evleri barkları varsa onlarında evi mezarlık. Unutmayalım ki hepimiz bu dünyada gelip geçiciyiz. Bizlerde zamanı geldiğinde burada yatacağız" diye konuştular.




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