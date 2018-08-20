Mezarlıkta bayram yoğunluğu

Yakınlarının kabrini ziyaret eden vatandaşlar burada dualar edip Kuran-ı Kerim okudu. Ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı Adıyaman Belediye Mezarlığında bazı vatandaşlar yakınlarının kabri başında duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarını tutamadı.

Yakınlarını ziyarette gelen vatandaşlar, "Onlar hayatını kaybetti diye onları unutmamak lazım. Onların bedeni ölüyor, ruhları değil. Allah hakkı rahmetine kavuşan bütün vatandaşlarımızın mekanını cennet eylesin. Bizlerin nasıl evleri barkları varsa onlarında evi mezarlık. Unutmayalım ki hepimiz bu dünyada gelip geçiciyiz" diye konuştular.