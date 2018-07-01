Mezarlıkta uyuşturucu içtiği iddiasıyla 2 kişi yakalandı

Edinilen bilgilere göre, uyuşturucuyla mücadele konusunda çalışmalarına aralıksız devam eden Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Kızılcapınar Köyü mezarlığı içerisinde uyuşturucu kullanan G.K., ve E.A., isimli 2 şahsı yakaladı. Uyuşturucu kullanırken yakalanan her iki şahıs gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürülürken şahısların yapılan üst aramalarında ise 15 gram esrar maddesi ile uyuşturucu içiminde kullanılan 1 adet düzenekte ele geçirildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.