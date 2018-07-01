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01 Temmuz 2018 11:53

Mezarlıkta uyuşturucu içtiği iddiasıyla 2 kişi yakalandı

Adıyaman’da, mezarlık içerisinde uyuşturucu içtiği ileri sürülen 2 şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Mezarlıkta uyuşturucu içtiği iddiasıyla 2 kişi yakalandı

01 Temmuz 2018 11:53


Edinilen bilgilere göre, uyuşturucuyla mücadele konusunda çalışmalarına aralıksız devam eden Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Kızılcapınar Köyü mezarlığı içerisinde uyuşturucu kullanan G.K., ve E.A., isimli 2 şahsı yakaladı. Uyuşturucu kullanırken yakalanan her iki şahıs gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürülürken şahısların yapılan üst aramalarında ise 15 gram esrar maddesi ile uyuşturucu içiminde kullanılan 1 adet düzenekte ele geçirildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.




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