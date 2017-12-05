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05 Aralık 2017 16:43

Mezun öğrenciler için iletişim havuzu oluşturuldu

Adıyaman’ın Kahta Anadolu İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi mezunları için bilgi ve iletişim havuzu oluşturuldu.

Mezun öğrenciler için iletişim havuzu oluşturuldu

05 Aralık 2017 16:43


Kahta Anadolu İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesinden bugüne kadar mezun olan öğrencilerin meslek hayatlarının takip edilebilmesi ve mezun olan öğrencilerin yeniden iletişim sağlaya bilmeleri adına okulun internet adresinde bilgi ve iletişim havuzu oluşturuldu. Okul yönetimi tarafından gerçekleştirilen çalışma sayesinde okul sonrası bir biriyle bağlantıları kopan okul mezunlarının yeniden bir biriyle iletişim kurmaları amaçlanıyor.


Yapılan çalışma hakkında bilgiler veren ve Kahta Anadolu İmam Hatip Lisesinin yaklaşık olarak 10 bin mezun öğrencisinin olduğunu ifade eden Kahta İmam Hatip Lisesi Müdürü Asım Kabak, “Geçmişten günümüze mezun olan bütün öğrencilerimiz için, okulumuzun internet sayfasında bir form oluşturduk. Mezunlarımızın bu formda dolduracağı iletişim bilgileri ile onların iletişim takibini kurumsal olarak yapacağız, çünkü biz öğrencilerimizi mezun ettikten sonra da hayatın her alanında başarılı olmasını istiyoruz. Bu bilgi ve iletişim havuzu sayesinde mezunlarımızla daha rahat iletişim kurup, onları iş ve meslek hayatında da takip etmek istiyoruz. Bunun için böyle bir çalışma başlattık. Kahta’nın en eski okullarından biri olan okulumuzun 10 bin civarında mezunu var ve bu mezunlarımıza ulaşmak istiyoruz” dedi.




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