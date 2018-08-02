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02 Ağustos 2018 16:19

MHP Gölbaşı İlçe Teşkilatından “Askıda Ekmek“ Projesine destek

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde MHP İlçe Başkanı Mustafa Çırakoğlu, Askıda Ekmek Projesine destek verdi.

MHP Gölbaşı İlçe Teşkilatından “Askıda Ekmek“ Projesine destek

02 Ağustos 2018 16:19


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başlattığı Askıda Ekmek Projesi çerçevesinde başlatılan kampanyaya destek verildi. MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Mustafa Çırakoğlu ilçedeki fırınları ziyaret etti.


Ziyarette açıklamalarda bulunan Mustafa Çırakoğlu, "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin emir ve talimatlarıyla, ‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir’ Hadis-i Şerifine uyarak ve ilçe teşkilatı olarak kampanyaya tüm gücümüzle destek vermeye devam edeceğiz. Değerli hemşerilerimizin, dava arkadaşlarımızın bu kampanyaya destek vereceğini biliyoruz. Şimdiden Allah kabul etsin" ifadelerini kullandı.




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