MHP ve AK Parti biraya geldi

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, AK Parti İl Başkanvekili Mehmet Dağtekin ile birlikte MHP İl Başkanlığını ziyaret etti. MHP İl Başkanı Hüseyin Özgün ve MHp’nin milletvekili adaylarının yanı sıra parti yönetimi ziyarette hazır bulundu.

MHP İl Başkanı Hüseyin Özgün ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, “Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Ahmet Aydın ve AK Parti İl Teşkilatını ağırlamaktan şeref duyuyoruz. Kendilerine 24 Haziran seçimlerinde başarılar diliyorum. İnşallah Allah’ın izniyle 25 Haziran’da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan büyük bir oy çokluğuyla tekrar Aziz Türk milletin güvenliğiyle Cumhurbaşkanı olacak. Milliyetçi Hareket Partisi olarak sonuna kadar Cumhurbaşkanımızı destekliyoruz. Öncelikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milletvekili diğerinde ise Milliyetçi Hareket Partisi’ne vatandaşlarımızdan oy istiyoruz. Seçimden sonra da 5 yıl boyunca birlikteliğimiz devam edecek” dedi.

AK Parti İl başkanı Mehmet Dağtekin ise ziyarette yaptığı konuşmada, “Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Hüseyin Özgün ve milletvekili adaylarımızı, TBMM Başkanvekili Ahmet aydın ile birlikte ziyaret ettik. Kendileriyle yerel de zaten çok ciddi birlikteliğimiz var. Dostluğumuz ve kardeşliğimiz sürüyor. Çizgilerimiz aynı, hislerimiz aynı. 2071 dediğimizde bizde onlarda aynı şeyi hissediyoruz” dedi.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Devlet Bahçeli ve MHP’nin ülkenin kritik dönemlerinde her zaman devletini ön planda tuttuğunu kaydederek, “Milliyetçi Hareket Partisi ile zaman zaman bir araya gelip görüşürüz. Ama özellikle bugün teşkilat ziyareti yapmak istedik. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türkiye’nin kritik meselelerinde, ülke meselesini devlet meselesini her zaman kendi ve parti çıkarlarından önde tutmuştur. Böyle bir milli ve yerli bir duruş sergilemiştir. Özellikle 15 Temmuz sonrasında Yenikapı Ruhuyla hareket etmiştir. As olan milletin kendisidir, millet ve memleket meselesidir. Türkiye’nin makas değiştireceği, asrın seçimini yapacağız. Parlamenter sistemden, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişi sağlayacağız. MHP ile anayasal düzenlemede beraber çalıştık. İnşallah 24 Haziran seçimlerinde Cumhur ittifakı mecliste çoğunluğu sağlayacak ve Cumhurbaşkanımıza gereken desteği verecektir” ifadelerini kullandı.