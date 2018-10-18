MHP'den 3 bin kişilik aşure dağıtımı

Muharrem ayı dolayısıyla MHP Kadın Kolları Başkanlığınca MHP il binası önünde aşure programı düzenlendi. Gerçekleştirilen aşure programına MHP Adıyaman İl Başkanı Hüseyin Özgün, Kadın Kolları Başkanı Esma Uçar Gürbüz, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Birlik ve beraberlik mesajlarının verilmesi ve şehitler için yapılan duaların ardından programa katılan vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.