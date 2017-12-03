MHP’nin kadın milletvekillerinden Kılıçdaroğlu tepkisi

Milliyetçi Hareket Partisi Aydın Milletvekili Deniz Depboylu ile Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, bazı temaslarda bulunmak üzere geldiği Adıyaman’da MHP İl Başkanlığında parti yöneticileri ve üyeleriyle buluştu. Milliyetçi Hareket Partisi Aydın Milletvekili Deniz Depboylu ile MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yüklenerek sert açıklamalarda bulundu. CHP’nin aklını başına alması gerektiğini söyleyen Milletvekili Erdem, “Cumhuriyet Halk Partisinin yaptığı popüleriz bir yaklaşım. Bir tane sosyal sorunda bulabilirmisiniz Cumhuriyet Halk Partisini bulamazsınız. Atatürk’ü bile sadece bir araç olarak kullanmakta. Bu anlamda Cumhuriyet Halk Partisi aciliyetle aklını başına toplayıp yüzünü milletine dönüp bu anlamda hizmeti vatana, millete hizmet noktasında görüp hareket etmesi gerekiyor. Öyle uydurma belgelerle, bilmem nelerle bu tarz şeyler sadece ne yapar, zihin bulandırır gibi görünür ama onların gerçek resimlerini ortaya çıkarır. Biz bu tip şeylere prim verilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Şuan birlik ve beraberlik zamanıdır. Emperyalist güçlerin en büyük planı Genel Başkanımızın da senelerdir açıkladığı Kürdistan’ın kurulması meselesiydi. FETÖ’de bu planın bir parçasıydı. Buna Türk milleti müsaade etmez. Buna hizmet eden hiç kimseyi de içerisinde barındırmaz” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisinin sürekli Türkiye Cumhuriyetini başka ülkelere şikayet etme girişimlerinde bulduğunu söyleyen Milliyetçi Hareket Partisi Aydın Milletvekili Deniz Depboylu ise, "Cumhuriyet Halk Partisinin şuanda yaptığı siyaset doğru bir siyaset değil. En başa ülkemizin içerisinde bulunduğu durumu dikkate alırsak hem emperyalist ülkeler tarafından bir köşeye sıkıştırma harekatıyla karşı karşıyayız. Türkiye bu kadar köşeye sıkıştırılmaya çalıştırılıyorken ülkedeki bazı sorun ve sıkıntılarının üzerine gidiliyorken bir baktık, Reza Zarrab dosyası geldi. Bir yandan da Cumhuriyet Halk Partisi bir takım evrakları ortaya dökmeye başladı. Şimdi bu belgelerin ne kadar doğru olduğunu biz bilemiyoruz. Bu belgelerin incelenmesi lazım, peki siyasetin yolu bumu olmalıydı. Liderimiz bugün kendisi ifade ediyor, bu temiz bir siyaset değildir, doğru bir siyaset değildir. Siyasete bunların alet edilmesi doğru değildir. Bugün Cumhurbaşkanı sandık zamanı gelene kadar devletin başındadır. Cumhurbaşkanına yapılan bir saldırı, Türkiye’ye yapışmış bir saldırıdır. Biz en başından beri liderimizin de ifade ettiği gibi devletin yanındayız, milletin yanındayız. Bu noktada bu kadar saldırı altındayken bir takım belgeleri ortaya dökmek yerine madem bu belgelere sahipsiniz gidip savcılığa verin. Götürün Cumhuriyet Savcılığına teslim edin. Eğer her hangi bir sorun varsa, bu belgeler doğruysa yargı bunu inceleyecektir ve nihayetinde gereken kararı verecektir. Cumhuriyet Halk Partisi sürekli Türkiye Cumhuriyetini başka ülkelere şikayet etmek girişimlerinde bulunuyor. Başka ülkelerde Türkiye’nin statüsünü düşürecek düşmeye yönelik hareketlerde bulunuyor. Şimdi de yaptığı bir takım belgeleri ortaya çıkarıp bu belgeler üzerinden siyasi prim yapmaya çalışmakta. Reza Zarrab davalarını takip eden bir gazeteci var, 27 yıldır gazeteciyim diyor, kendisi sürekli mahkeme çıkışlarında yayın yapıyor ve dediği gibi ’içeride çok ilginç bir hava var, çok gergin bir ortam var.’ Davayı izlemeye gelenlerin içerisinde CHP’nin milletvekilleri var, diğer tarafta Türkiye’de aranan FETÖ’cular var. Atatürk’ün ilkeleri arasında değil miydi, devletçilik ve milliyetçilik. Demek ki bunun Atatürk’ün kurduğu partinin devamı olması bile mümkün değil, yazıktır. Atatürk’ü halen kullanıyor olmaları ama böyle bir kirli siyasetle ’milliyetçiliği, devletçiliği ayaklar altına alıyorlar’ diyemem, almaya çalışıyorlar demekte bana zor geliyor” ifadelerini kullandı.