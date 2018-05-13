Milletvekili Aday Adayı Gözel Anneler Gününü kutladı

Başımızın tacı olan annelerimizin günü kutlu olsun diyen Milletvekili Aday Adayı Erkan Gözel, “Annelerimizi senede bir gün değil, ömrümüz boyunca sevgi ile kucaklamalı, gönüllerini hoş tutmalı ve hürmette kusur etmemeliyiz, çünkü gerçek sevgi ve merhameti görmek isteyenler, annelerimize bakmalıdır. Dinimiz, anne ve babaya itaatin üzerinde önemle durmakla birlikte, anneye özel bir önem atfetmektedir. Annelerin çocukları üzerinde herkesten fazla emeği bulunmakta, yavruları üzerinde en derin şefkat ve merhamet hissini anneler taşımaktadır. Annelerin bu emeklerine karşılık olarak, onlara iyi davranmak ve değer vermek, hem dini, hem de insani görevimizdir” dedi.

Annelere ne kadar hizmet edilse de az olduğunu söyleyen Gözel, “En mutlu anlarımızda olduğu gibi, başa çıkamadığımız tüm güçlüklerde sığındığımız, yanımızda bulacağımızdan emin olduğumuz annelerimizin bizlerden tek beklentisi, kendilerine gösterilen sevgi, saygı ve ilgidir. Onun için hayattayken değerini bilmemiz gereken annelerimizin bu beklentilerini karşılamalıyız. Annelerimiz, hoşgörünün, saf bilginin, karşılıksız sevginin, bitmez tükenmez kaynağı olan annelerimiz, bizi millet yapan değerlerin, her bireyde hayat bulmasında payı olan özel kişilerdir. Bu yönüyle annelik, yalnız aileyi değil, tüm toplumu ve insanlığı ilgilendiren bir kavramdır. Bu duygularla başta şehit anneleri başta olmak üzere, başımızın tacı, yuvalarımızın mimarı annelerimizin Anneler Gününü kutlar, ellerinden öperim” diye konuştu.