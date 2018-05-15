Milletvekili Aday Adayı Gözel Başkan Mutlu’yla bir araya geldi

Sıcak sohbet havasında gerçekleşen ziyarette seçim süreci ve seçim çalışmaları konuşuldu.

Başkan Oğuz Mutlu’nun göreve geldiği günden bugüne Gençlik Kolları İl Teşkilatına çok güzel bir ivme kazandırdığını dile getiren AK Parti Adıyaman Milletvekili Aday Adayı Gözel, “Gençlik kolları birimi siyasette en alt kademe olarak gözükse bile bana göre en önemli kademesidir. Buradan yetişecek genç ve yetenekli siyasetçiler zamanla kadın kolları başkanlığını, ilçe başkanlığı ve il başkanlığı görevini üstlenecek hatta direk milletvekili olabilecektir. Birçok milletvekilimiz, hatta bakanlarımız gençlik kollarında yetişmiş, kendilerini geliştirmiş ve kısmet olmuş en iyi yerlerde görev almışlardır. Oğuz Mutlu başkanımızda göreve geldiği günden bugüne işini layıkıyla yerine getirirken, ekip halinde çok güzel çalışmalara imza attılar. Allah yollarını açık eylesin. Kendilerine bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden AK Parti Gençlik Kolları başkanı Oğuz Mutlu ise, “Seçilme yaşının 18’e indirilmesiyle birlikte AK Parti hükumetinin gençlerimize ne kadar önem verdiğini ortaya koymuştur. Önümüzde çok önemli bir seçim var ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan her fırsatta gençlere seslenerek, bu kutlu davada onlara çok önemli görevler düştüğünü dile getirmekte. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan seçimlerde Türkiye geneli olduğu gibi ilimizde de pırıl pırıl genç kardeşlerimiz milletvekili aday adayı oldu, bu kutlu davada bizde varız dediler, Erkan Gözel kardeşimizde bunlardan birisi. Değerli babası Mustafa Gözel abimiz iki dönem il yönetiminde görev almış, şimdi ise bayrağı oğluna teslim etmiştir. Genç kardeşlerimizi aktif siyasetin içinde görmek bizleri mutlu etmektedir. Ziyaretlerinden dolayı teşekkür eder, milletvekilliği aday adaylığı sürecinde kendisine başarılar dilerim” diye konuştu.