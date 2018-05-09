Milletvekili aday adayı İzci: “Davamız için bu kutlu yürüyüşe devam”

AK Parti’nin milletvekili aday adayı eğitimci Gaffari İzci, sosyal medya üzerinden ‘tamam’ etiketiyle başlayan mesajlara inat ‘devam’ diyeceklerini söyledi.

Sandığın ne anlama geldiğini bilmeyen kişilerin ‘tamam’ mesajı verdiğine işaret eden Gaffari İzci, “Sandığın ne anlama geldiğini anlamayan kişiler sosyal medya hesaplarında ‘tamam’ diye mesaj veriyor. Onlara inat 24 Haziran seçimlerinde davamız, ülkemiz, milletimiz,bayrağımız için Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile bu kutlu yürüyüşe Devam diyoruz. Halkın iradesi yine sandıklara yansıyacak ve ‘tamam’ diyenlere en güzel cevabı halkımız verecektir” diye konuştu.