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01 Mayıs 2018 15:10

Milletvekili aday adayı Özet Başkan Toprak ile bir araya geldi

AK Parti Adıyaman Milletvekili aday adayı Osman Özet, Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak ile bir araya geldi.

Milletvekili aday adayı Özet Başkan Toprak ile bir araya geldi

01 Mayıs 2018 15:10


Belediye Başkanı Toprak ile bir araya gelen Osman Özet, burada seçim çalışmaları ile ilgili fikir alışverişinde bulundu.


Sıcak sohbet havasında gerçekleşen ziyarette Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak’tan temayül yoklaması öncesinde destek isteyen Özet, “Bu kutlu yolculukta bana verdiğiniz ve vereceğiniz desteklerinizden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Aday adaylığı sürecimizin, canımızdan aziz bildiğimiz memleketimize hayırlar getirmesini yüce Allah’tan niyaz ederim” diye konuştu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Toprak ise, Özet’e başarılar diledi.




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