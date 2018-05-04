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04 Mayıs 2018 16:48

Milletvekili Aday Adayı Toprak Müdür Alper ile bir araya geldi

AK Parti Adıyaman Milletvekili Aday Adayı Gazeteci-Yazar Mehmet Toprak, Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper ile bir araya geldi.

Milletvekili Aday Adayı Toprak Müdür Alper ile bir araya geldi

04 Mayıs 2018 16:48


Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper’i makamında ziyaret eden Milletvekili Aday Adayı Toprak, Müdür Alper’in çalışmalarını taktir ettiğini ve Müdür Alper’in tüm Adıyamanlıların gönlünde taht kurduğunu söyledi. Toprak, “Emniyet müdürümüz çok çalışkan ve cana yakın bir insandır. Kendisini uzun süredir ziyaret etmek istemişimdir, bu aday adaylık süreci buna vesile oldu. Kendisiyle sohbet edip projelerimiz hakkında bilgi alışverişinde bulduk. Sıcak karşılamasından ve misafirperverliğinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum” dedi.


Emniyet Müdürü Metin Alper ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Milletvekili Aday Adayı Toprak’a, başarılar diledi.


Milletvekili Aday Adayı Toprak, Adıyaman Emniyet müdürü Metin Alper’i ziyaretinin ardından AK Parti Samsat, Besni, Tut ve Gölbaşı ilçelerini ziyarette bulundu.




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