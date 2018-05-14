Milletvekili Aday Adayı Turanlı Dünya Çiftçiler Gününü kutladı

Çiftçilerin ülke ekonomisine yaptığı katkıya vurgu yapan Rüştü Turanlı, “Çiftçilerimizin büyük emek verdiği tarım ve gıda üretimi, hayatımızın sürdürülebilmesi için en temel ve vazgeçilmez unsurlardan biridir. Her türlü zorluğa rağmen geçimlerini topraktan sağlayarak, ülke ekonomisine katkı sağlayan çiftçilerimizin bu günü kutlu olsun. Çiftçilerimiz, ülkemizin kalkınmasında, ekonomimizin büyümesinde ve sofralarımıza ulaşan ekmeğin, meyvenin ve sebzenin üretiminde alın teri dökerek yoğun emek sarf edenlerin başında gelmektedir. Emeğiyle çalışan tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününü kutluyorum” diye konuştu.