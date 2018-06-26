Milletvekili Adayı Aslan’dan teşekkür açıklaması

AK Parti Adıyaman Milletvekili Adayı Abdulaziz Aslan, Adıyamanlılar tarafından sıcak karşılandığını belirterek, AK Partiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek veren herkese teşekkür etti.

Abdulaziz Aslan, “Güçlü Türkiye’nin inşasında yaptığımız seçim çalışmalarında son güne kadar emek veren her kademede görev alan teşkilatımıza ayrıca teşekkür ederim. Yapılan seçimlerde sandığa giderek güçlü bir Türkiye için oyunu istikrardan yana kullanan tüm hemşerilerimize teşekkür ederim. Bugün bir kez daha millet kazandı, istikrar kazandı, Türkiye kazandı. 27. Dönem milletvekilliği seçimleri neticesinde Milletvekili olarak seçilen başta TBMM Başkanvekilimiz Ahmet Aydın olmak üzere İbrahim Halil Fırat, Muhammet Fatih Toprak ve Yakup Taş’a hayırlı olsun diyorum.

Adıyaman’ımızda cumhurbaşkanımızın ve AK Partimizin en yüksek oy oranı alması için çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmadık. Gençliğe her daim güvenen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a kazandığı seçim zaferimiz tekrardan ülkemiz ve milletimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Aslan, 24 Haziran seçimlerine iyi hazırlandıklarını vurgulayarak, “24 Haziran’da yapılan milletvekili genel seçimleri için yaklaşık iki aylık bir zaman diliminde ilimizi karış karış gezdik. Sıkmadık el bırakmadık. Her kesime ulaşmaya çalıştık. Büyük destekler aldık, vatandaşlarımız bizlere büyük teveccüh gösterdiler, onları mahcup etmeyeceğiz. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın taktiriyle doğduğum toprak Adıyaman’dan milletvekili adayı olmanın onurunu yaşadım. Özellikle Adıyaman siyasi tarihinde önemli bir figür olan, bölgeye kazandığı projelerle bölge tarihinin en büyük yatırımların yapılmasına vesile olan TBMM Başkanvekilimiz Ahmet Aydın ile birlikte aynı listede bu kutlu yola girmek benim için ayrıca bir onurdur” şeklinde konuştu.