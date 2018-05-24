Milletvekili Adayı Evli, Adıyaman’ın sorunlara çözüm sözü

CHP Adıyaman milletvekili adaylarının Adıyaman sorunlarının bilincinde olduklarını dile getirerek Adıyaman tütün konusunun, sulama konusu gibi bütün sorunlara geldikleri gün el atacaklarını belirten Milletvekili Adayı Evli, CHP’yle bütün sorunların ortadan kalkacağını ifade etti. Bütün sorun ve sıkıntıların CHP’yle biteceğini belirten Milletvekili Adayı Evli, “Adıyaman’ımızın ırgat kent olmasından dolayı oldukça büyük üzüntüler duyuyoruz. Adıyaman’ımızın GAP mağduru olmasından dolayı çok üzülüyoruz. Adıyaman’ımızın üvey evlat muamelesi gibi muamele görmesi bizlerin yüreğini parçalıyor ve Adıyaman halkı bunu hak etmiyor. 2 Bin 500 dönüm tarıma elverişli arazimiz vardır. Şuanda sulanabilir arazimiz yüzde 16’dır. Her bir tarafımız sularla doluyken, denizi aratmayacak bir baraj hemen yanı başımızdayken sulanabilir arazilerin yüzde 16’larda olması bizleri derinden üzüyor. Bizler bu sorunların tümüne hakimiz ve hepsini de çözeceğiz. Bizlerin tek istediği bir insanın, bir şahsın karar verdiği değil, meclisin, vekillerin, tüm toplumun karar verdiği bir mekanizma ortaya çıkartmaktır. İnşallah 24 Haziran’da, Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olacak, Muharrem İnce cumhurbaşkanı olacak tekrardan parlamenter sistemine dönüş yapacağız. Adıyaman’ı yönetemedikleri gibi Türkiye’yi de yönetemiyorlar. Bizler de hem Adıyaman’ı, hem de Türkiye’yi yönetmeye talibiz” dedi.

Adıyaman’ın kıyılmış tütün konusuna da değinen Milletvekili Adayı Evli, “Tütün meselesi Adıyaman’ın ne büyük sorunlarından bir tanesidir. Tütün olmazsa Adıyaman’ın zaten yaşama şansı yoktur. Kırsal kesimde vatandaşlarımız özellikle bir dönüm,500 metrede el imkanlarıyla yaptığı tarlalarda geçimini sağlıyor. Bu bir birinden değerli tütün üreticilerimizi açlığa ve yoksulluğa kimsenin mahkum etme hakkı yoktur. Bizim bu çıkarılan tütün yasasını kabul etmemiz mümkün değildir. Açık ve net bir şekilde söylüyorum, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında tütünle ilgili bizim çalışmalarımız var. Eskiden de olduğu gibi çok cüzi bir vergiyle vatandaşlarımızın tütünü serbest olacak vatandaşlarımız istediği gibi satış yapabilecek” diye konuştu.