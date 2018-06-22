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22 Haziran 2018 16:12

Milletvekili adayı orakla buğday biçti

CHP Adıyaman Milletvekili Adayı Mahmut Nedim Evli, bir araya geldiği çiftçilerle beraber orakla buğday biçti.

Milletvekili adayı orakla buğday biçti

22 Haziran 2018 16:12


CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak ve parti üyeleriyle beraber Sincik ilçesine giden Milletvekili Adayı Mahmut Nedim Evli, esnafları tek tek ziyaret ederek sohbet etti. Esnafın sorun ve sıkıntılarını dinleyen Milletvekili Adayı Evli, bütün sorunların CHP’yle sona ereceğini, vatandaşların rahat bir nefes alacağını vurguladı. Mahmut Nedim Evli, ilçe merkezinde vatandaşlarla yaptığı görüşmeler sonrasında beraberindeki heyetle ilçeye bağlı köyleri ziyaret etti. İlçeye bağlı köylerde bulunan vatandaşlarla da görüşen Milletvekili Adayı Evli, onların da sorun ve sıkıntılarını dinleyerek taleplerinin olup olmadığını sordu. Evli daha sonra tarlada buğday biçen çiftçilerle beraber bir süre orakla buğday biçti.




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