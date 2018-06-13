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13 Haziran 2018 09:08

Milletvekili Adayı Tutdere adliye personelleriyle bir araya geldi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman 1.

Milletvekili Adayı Tutdere adliye personelleriyle bir araya geldi

13 Haziran 2018 09:08

Sıra Milletvekili Adayı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Adliyesi çalışanlarıyla gerçekleştirilen ziyarette bir araya geldi.


Adıyaman Adliyesini ziyaret eden Milletvekili Adayı Tutdere’ye CHP Merkez İlçe Başkanı Hanifi Çavuş ve parti üyeleri eşlik etti.


24 Haziran’da gerçekleştirilecek olan seçim çalışmalarına hız kesmeden devam eden Milletvekili Adayı Tutdere, Adıyaman Barosunu ziyaret ederek burada hem avukat meslektaşlarıyla hem de baro yönetimiyle bir süre sohbet etti. Avukatlarla ve baro yönetimiyle gerçekleştirdiği sohbetler sonrasında adliye çalışanlarının sorun ve sıkıntılarını dinledi.


Milletvekili Adayı Tutdere, mevcut sorunların çözümü için seçildikleri esnadan itibaren ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını, çözüm odaklı çalışmalar gerçekleştireceklerini, sorun ve sıkıntıların ortadan kalkacağını vurguladı.




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