Milletvekili Adayı Tutdere seçim çalışmalarına devam ediyor

Vatandaşlarla bir araya gelen ve vatandaşların sorun ile sıkıntılarını dinleyen Milletvekili Adayı Abdurrahman Tutdere, bütün sorunların CHP iktidarıyla sona ereceğini vurguladı.

Vatandaşlarla uzun uzun sohbet eden ve vatandaşlardan büyük ilgi gören Milletvekili Adayı Tutdere, projelerinden de bahsetti.

Yapacakları çalışmalardan bahseden Milletvekili Adayı Abdurrahman Tutdere, “Aile sigortasının temel hedefi, yoksulluktan muzdarip hanelerin gelir seviyesini, reel ortanca gelirin yarısına yükseltmektir. Diğer bir deyişle, aile sigortası projemiz ile yoksul hanelere sabit miktarda bir destek sağlamayacağız. Hanelerin durumuna ve mevcut gelirlerine göre değişecek şekilde bir takviye yapacağız. Bu sayede, düşük bir maliyet ile şiddetli yoksulluğa son verecek ve tüm hanelerimizin aylık gelirinin bin TL’nin üstüne çıkmasını sağlayacağız. Aile sigortası projemizin ilk aşaması, projenin bahsedilen idari yapısı kurulana kadar, acil yoksulluk sorununu çözmek için başlatacağımız aile maaşı uygulaması olacaktır. mevcut iktidar, yoksullar için yıkıma yol açacak bir enkaz bıraktığı için, seçimlerden sonra hızla uygulamaya sokacağımız bu destek programıyla 15 Eylül 2018 tarihinden itibaren GSS primleri devlet tarafından ödenen (yeşil kart sahibi) her hanedeki kadınların hesabına aylık bin TL yatıracağız. Aile maaşı bağlanan ailelere, asgari ihtiyaçlarını karşılayacakları şekilde su, elektrik ve ısınma desteği vereceğiz. 45 bin yeni kamu istihdamıyla her 500 haneye bir aile danışmanı atayacağız. Aile hekimleriyle aynı binada faaliyetlerini yürütecek aile danışmanları, her hanenin sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal sorunlarıyla bire bir ilgilenerek, aileler talep etmese bile yaşadıkları sosyoekonomik sorunların çözümü için katkı sağlayacaktır. Bu idari yapı sayesinde aile sigortası projesi kapsamında, her yoksul aileyi mevcut hükumetten daha etkin bir kaynak kullanımı ile rahat ettirecek desteğe kavuşturacağız. Aile maaşı ile ilk etapta 8 milyon, aile sigortasının tam olarak uygulanmasıyla, sosyal yardımları kesmeden, 16 milyon yurttaşımızın şiddetli yoksulluk sorununu ortadan kaldıracağız. Aile sigortası projesinin yıllık maliyeti, mevcut sosyal yardım bütçesine denk olacaktır. Ücretler genel seviyesini yükselterek ve istihdam açığını kapatarak yoksul sayısını azaltacağız. Aile danışmanlarının aile içi şiddetin engellenmesi ve istihdam odaklı yönlendirme sağlamasıyla sosyal sorunların önüne geçeceğiz” diye konuştu.

Projelerin oldukça güzel olduğunu hayata geçmesiyle milyonlarca kişinin rahata geçeceğini belirten vatandaşlar Milletvekili Adayı Tutdere’ye teşekkür etti.