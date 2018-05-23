Milletvekili Adayı Tutdere’den tütün sözü

Sıra Milletvekili Adayı Abdurrahman Tutdere, tütün gibi Adıyaman’ın en önemli sorun ve sıkıntılarını çözmek için mücadele edeceklerin ikaydetti.

Milletvekili Aday Tutdere, vatandaşların desteğiyle meclise gittiği andan itibaren Adıyaman ve Adıyaman halkı için çalışacağını bütün sorun ve sıkıntıların gider ile bilmesi noktasında çalışmalar gerçekleştireceklerini söyledi. Tutdere, "Cumhuriyet Halk Partisinin Adıyaman’daki başarısı için diğer aday arkadaşlarımızla beraber omuz omuza, yan yana Adıyaman’ın sorunlarını çözümü noktasında, parlamentoda Adıyaman’ın sesi olma noktasında birlikte çalışacağız. Adıyaman’ın yereline ilişkin çok ciddi sorunlar var. Bu sorunların çözüm adresi parlamentodur. 24 Haziran seçimleri partimiz için, Adıyaman’ımız için aslında bir şanstır. Adıyaman halkı 24 Haziran seçimini bir fırsata dönüştüre bilir. Şuanda partimizin görevlendirmiş olduğu 5 tane milletvekili adayı hepsi halkın içerisinden gelen halkın sorunlarına vakıf, Adıyaman’ın sorunlarını yakından bilen insanlardır. Eğer Adıyaman halkı tarafından Allah’ın izniyle bize destek ve yetki verilirse bizler bu sorunların çözümü noktasında halkımızla beraber çalışacağız ve bunun sözünü veriyoruz. Hiçbir Adıyamanlı kardeşimizin bir endişesi olmasın bize o yetki verilirse biz bu yetkiyi Adıyaman’ın sorunları lehine sonuna kadar kullanacağız” dedi.

Özellikle bölgedeki tütün sorununu çözmeye çalışacaklarını anlatan Tutdere, "Adıyaman’ın tütünü konusunda yıllardan bu yana mücadele veren kişilerden biriyim. Bundan sonraki süreçte tütün sorununun çözüm yeri parlamentodur. Bizler her çalışmamızda tütün sorununun meclis olduğunu söyledik. Bugün partimiz bu görevlendirmeyi yaptı, inşallah halkımızda bu yetkiyi bizlere verir. Bizler bu sorunun adresinde parlamentoda çözümü için katkı verme şansı bulacağız. Bu çıkan yasaklayıcı, hapis cezalarını ön gören yasaları inşallah Adıyaman halkı yetki verdiğinde hepsini bir bir kaldırırız. Bin yıllık geçmişi olan çoluk çocuğumuzun geleceği olan tütünün serbestçe alınıp satılması noktasında her türlü yasal çalışmanın yapılmasına öncülük yapacağız. Bizler bunun sözünü buradan veriyoruz, eğer bize yetki verilirse bunu yapacağımızdan da kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.