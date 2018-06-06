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06 Haziran 2018 17:52

Milletvekili adayı vatandaşlarla bir araya geldi

CHP Adıyaman Milletvekili Adayı Mahmut Nedim Evli, kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Milletvekili adayı vatandaşlarla bir araya geldi

06 Haziran 2018 17:52


Kent merkezi, ilçe, belde, köy ve mezraları dolaşan ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden Milletvekili Adayı Evli’ye, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gösteriliyor.


Vatandaşlarla tek tek sohbet eden ve onların sorun ile sıkıntıları dinleyen Milletvekili Adayı Evli, bu sorunların CHP’nin gelmesiyle beraber ortadan kalkacağını ve vatandaşların rahat bir nefes alacağını vurguladı.


Vatandaşların sorun ve sıkıntılarını gidermek, ilin ve ülkenin daha yaşanılabilir hale gelmesini amaçladıklarını dile getiren Milletvekili Adayı Evli, vatandaşlarla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.


Milletvekili Adayı Mahmut Nedim Evli’nin il genel meclis üyesi olduğu zaman kırsal kesimde bulunan vatandaşlara oldukça güzel hizmetlerin yapıldığını belirten vatandaşlar, ziyaretlerinden dolayı Milletvekili Adayı Mahmut Nedim Evli’ye teşekkür ettiklerini söylediler.




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