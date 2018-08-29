Milletvekili Aydın 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı

Milletvekili Aydın, 30 Ağustos Zafer Bayramını bizlere dün olduğu gibi bugün de bir olmuş, kenetlenmiş bir milletin nasıl bir kudretle muzaffer olabileceğini gösteren en büyük kanıt olduğunu söyleyerek, "Cihana mazlumiyet ve hak davasında baş kaldıran, kafa tutan bu mukaddes irade bizleri bugünlere getirmiştir.

O mübarek şehitlerimizin ve gazi dedelerimizin duaları ve hürmetlerine, biz bugün bu güzel vatan topraklarında aynı gurur, azim ve inançla nefes almaktayız.

En zor ve çetin şartlarda dahi milletimizin eşsiz kahramanlığı, milli birlik ve beraberliğine olan inancı, omuz omuza verdiği zaman başaramayacağı hiç bir zorluğun olmayacağını gösterdiği o büyük vatan aşkı, bizleri bugüne getirmiş olduğu gibi evlatlarımızı da yarınlara taşıyacaktır. Şundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki, vatan uğruna, millet aşkına, bayrak sevdasına bu büyük millet, evlatlarını o mübarek şehadet şerbeti için kınalı kuzu yapmaktan ebediyete kadar çekinmeyecektir. Ancak şu gerçekte çok iyi bilinmelidir ki, bu vatan kuzularının attığı her pençe kendisine hainlik ve düşmanlık güden zalimin kara bağrında, sonsuza kadar kara bir leke olarak kalacak ve onları onulmaz ıstıraplara sevk edecektir. Bu kutlu günde aziz milletimle paylaştığım en kalbi hislerimle, milletimizin ve kahraman ordumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramını bir kez daha tebrik ediyorum. Bu topraklar için kanlarını feda etmiş mübarek şehitlerimize Allah’tan rahmet, asil ve vakur gazilerimize bir ömür boyu sağlık diliyorum” diye konuştu.