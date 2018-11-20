Milletvekili Aydın, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Çare, 5'ten büyük olmak. Çocuklarla ilgili yaşanan tüm bu olumsuzlukların temelinde emperyalist düzenin olduğunu ve çözümün ancak dünyanın 5'ten büyük olmasıyla mümkün olacak. Küresel emperyalizmin çıkar odaklı kurgusunda, Dünya Çocuk Gününü kutluyoruz, ne hazin” diye konuştu.