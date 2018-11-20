AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, dünyada 569 milyon çocuğun günlük 1 avroyla geçinmek zorunda kaldığını vurgulayarak, her 5 saniyede bir çocuğun açlıktan öldüğünü söyledi.
Milletvekili Aydın, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Çare, 5'ten büyük olmak. Çocuklarla ilgili yaşanan tüm bu olumsuzlukların temelinde emperyalist düzenin olduğunu ve çözümün ancak dünyanın 5'ten büyük olmasıyla mümkün olacak. Küresel emperyalizmin çıkar odaklı kurgusunda, Dünya Çocuk Gününü kutluyoruz, ne hazin” diye konuştu.