Milletvekili Aydın Gaziler Gününü kutladı

Destanlarla dolu bir milletin mensupları olarak geçmişte ecdadımızla ve milletimizle ne kadar onur duyulsa az olduğunu vurgulayan Aydın, “Bizler bugün yurdumuzda, evlerimizde, okullarımızda, işlerimizin başında rahat rahat bulunuyorsak, bu bizden evvel gelenlerin, istiklal ve istikbal için canlarından vazgeçmeleri nedeniyledir.

Anadolu gibi çok kıymetli bir coğrafyayı kendine vatan yapan milletimiz, tarihin her döneminde iç ve dış düşmanların saldırılarıyla karşı karşıya kalmıştır. Hali hazırda da ülkemize yönelik askeri, siyasi ve ekonomik kuşatma girişimleri sürdürülmektedir.

Son olarak 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişimiyle Türkiye'nin demokrasisini ve bağımsızlığını hedef aldılar ve içerideki işbirlikçi hainleri de kendilerine ortak ederek ülkemize dahl etmek istediler. Gelin görün ki bir kez daha milletimizin feraseti ve basireti sayesinde hevesleri kursaklarında kaldı ve hezimete uğramaktan kurtulamadılar.

15 Temmuz'da da milletimiz, vatanı uğruna hain darbe girişimine canlarıyla barikat kurdu ve işgale geçit vermedi. Bu onurlu mücadele neticesinde 251 vatandaşımız şehit, 2 bin 190 vatandaşımız ise gazi oldu.

Bu itibarla Gaziler Günü vesilesiyle öncelikle Gazi Mustafa Kemal'i saygıyla anıyor, tüm şehitlerimize ve gazi olup da dünyadan göç eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabrı cemil niyaz ediyorum. Hayatta olan bütün gazilerimizin de bu anlamlı günlerini tebrik ediyor, sağlık, sıhhat ve afiyet diliyorum” diye konuştu.