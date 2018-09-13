Milletvekili Aydın ve Fırat Kahta'daki STK temsilcileri ile buluştu

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ve İbrahim Halil Fırat, Kahta Kaymakamlığının ev sahipliğinde Kahta'daki sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri ile bir araya geldi.

Toplantı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Aydın ve Fırat,

Kahta'nın daha iyi bir yere gelebilmesi için yapılan ve yapımı devam eden çalışmalardan bahsederek ilçenin daha iyi gelişmesi adına birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Kahta ilçesinin gelişmesi ve kalkınması üzerine projelerin konuşulduğu toplantıda konuşan Milletvekili Aydın, “Adıyaman'ı, Siverek, Diyarbakır ve Güneydoğu illerine bağlayan Kahta-Nissibi arasındaki devlet karayolunda başlatılan yol yenileme ve bölünmüş yol çalışmaları tamamlandığında, Kahta-Adıyaman-Gölbaşı arasındaki yollar sıcak asfalt yapılacak. Şuanda dökülen mucurlar geçicidir. Bakım onarım amaçlı yapılıyor. Kışı daha rahat atlamak adına yapılan geçici bir çalışmadır.

Kahta, AK Parti döneminde gerçekten çağ atlayan önemli yatırımlarla buluştu. Haydaran içmeye suyu ve arıtma tesisi, sulama projeleri, Kahta-Adıyaman-Gölbaşı hızlı tren hattı projesi, eğitim, sağlık, ebu sadık parkı mesire alanı, sahil yolu projesi, kadın gelişim merkezi projesi, şire pazarı, SYDV binası gibi projeler ile cazibe merkezi haline geliyor. Bu projeler ile Kahta'nın adeta çehresi değişti.

Bunlar yeterli mi, elbette ki yetmez. Bizler daha da iyisini başarmak adına hizmetlerimize devam etmeye gayret edeceğiz. Sulama projeleri bizim için çok önemli. Koçali, Gömükan ve Büyük Çay projeleri Adıyaman ve Kahta topraklarına hayat verecek” dedi.

Yapılan açıklamaların ardından, Milletvekilleri Aydın ve Fırat, daha sonra Kaymakamlık Toplantı Salonunda basına kapalı düzenlenen toplantıya katıldı.

Kahta Kaymakamlığında düzenlenen toplantıya, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, Kahta Belediye Başkanvekili Ramazan Erdal, Akıncılar Beldesi Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya, Bölükyayla Beldesi Belediye Başkanı Ramazan Yavuz, AK Parti Kahta İlçe Başkanı Bedir Yeni, ilçede faaliyet gösteren STK temsilcileri katıldı.