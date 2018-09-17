Milletvekili Aydın'dan öğrencilere başarı dileği

Millet ile her yönüyle güçlü bir Türkiye'nin inşası için büyük bir inanç ve kararlılıkla, istikbale doğru yol aldıklarını dile getiren Milletvekili Aydın, “Kuşkusuz eğitim- öğretim bir ülkenin geleceğine yönelik yapılan en önemli yatırımdır. Eğitim-öğretimini çağın ruhuna ve hedeflerine yönelik güçlü bir kurguyla icra eden ülkeler, uluslararası arenada söz söyleyen ülkeler konumunda olacaklardır. Biz Türkiye olarak bu gerçeğin farkındayız ve medeniyet tasavvurumuza uygun güçlü bir eğitim alt yapısını ve felsefesini imar etme gayretindeyiz. Bu anlamda yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı çok iyi biliyoruz, milletimizin gönlü ferah ve rahat olsun. Artık vakit eğitim-öğretim vaktidir, artık vakit Türkiye vaktidir. Bu itibarla 2018-2019 eğitim-öğretim yılının başta öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz olmak üzere tüm eğitim camiasına ve ülkemize hayırlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum” diye konuştu.