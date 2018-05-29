Milletvekili Boynukara seçim çalışmalarını sürdürüyor

Dönem Milletvekili Adnan Boynukara, memleketi Adıyaman’da aday olmamasına rağmen seçim çalışmalarına katıldı.

24 Haziran’da yapılacak olan 27. Dönem Milletvekilliği Genel seçimlerinde aday listesinde yer almayan Milletvekili Adnan Boynukara, seçim çalışmalarına başladı. Önceki gün Adıyaman’a gelen Adnan Boynukara ilk olarak AK Parti seçim bürosunu ziyaret ederek burada vatandaşlarla sohbet etti.

Milletvekili Boynukara daha sonra önceki dönem İl Başkanlarından Abdurrahman Dimez ve Seyfettin Bilen’i ziyaret etti. Memur-Sen Adıyaman İl Temsilcisi Ali Deniz ve yönetim kurulu üyelerini sendika binasında ziyaret eden Boynukara, buradaki ziyaretinin ardından Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay ve yönetimini ziyaret etti.

Merkez Yenipınar esnaflarını ile sohbet eden Adnan Boynukara, 24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel seçimlerinin önemine vurgu yaparak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıkmak gerektiğine işaret etti.