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24 Kasım 2017 13:00

Milletvekili Boynukara: “Tütünün yasaklandığı bilgisi doğru değildir”

AK Parti Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara, tütün ile ilgili kamuoyunda doğru olmayan bilgiler ile kamuoyunun yanlış yönlendirildiğini vurguladı.

Milletvekili Boynukara: “Tütünün yasaklandığı bilgisi doğru değildir”

24 Kasım 2017 13:00


Milletvekili Adnan Boynukara, bugün Adıyaman’da yaşanan tütün eyleminde olayların çıkmasının ardından açıklamada bulundu.


Adnan Boynukara tütün konusuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:


“Kimi kesimler, TBMM’de kabul edilen kanun ile tütünün yasaklandığına ilişkin doğru olmayan bilgilerle hemşehrilerimizi yanıltmaya çalışmaktadır. Yapılan düzenleme, eskiden beri satışı tümden yasak olan tütünün satışının, kooperatif kurmak suretiyle serbest hale getirmektedir.


AK Parti Adıyaman milletvekilleri olarak verdiğimiz çabaların ve hükümetimizin sorunu çözme iradesinin sonucu olarak önemli bir adım atılmıştır. Mevcut koşullarda, bir gramının satışı dahi yasak olan tütünün satışı için ilk defa yasal bir yol oluşturulmuştur.


Adıyamanlı tütün üreticisi, bundan sonra ürettiği tütünü yasal çerçevede, kaçak muamelesi görmeden, kendisinin de üyesi olacağı kooperatifleri aracılığıyla serbest bir şekilde satabilecektir.


Kısacası, bu düzenlene ile kaçak olarak kabul edilen ve satışı yasak olan kıyılmış Adıyaman tütünü ilk kez yasal bir altyapıya kavuşmuştur. Gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için ise kanunun yürürlük tarihi 1 Temmuz 2018 olarak belirlenmiştir.


Bu sürecin tüm aşamalarında, Adıyamanlı çiftçilerin üyesi olduğu ziraat odaları, diğer STK’lar ve tütün platformu üyeleri ile görüşülmüş, bilgilendirilmiş ve yasa metni onların görüşleri alınarak oluşturulmuştur. Sürece destek veren herkese teşekkür ederim.”




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