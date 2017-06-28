Milletvekili Boynukara’dan ’tütün’ haberini yapan gazeteye tepki

AK Parti Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara, verilen haberin masa başı bir haber olduğunu ve küresel sigara üreticilerin pazar tahakkümünü gizlemeye çalışan bir haber olduğunu vurguladı.

Adnan Boynukara açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Star Gazetesinde manşetten verilen haber, masa başı bir haberdir. Ülkemizde tüketilen sigara üretiminde kullanılan yerli tütün miktarının yok denilecek düzeye indiği gerçeğini ve küresel sigara üreticilerinin pazar tahakkümünü görmeyen, gizlemeye çalışan bir haberdir. Üreticiler ve çiftçi temsilcileriyle görüşülmeden yapılmış bir haberdir. Açık tütün olarak bilinen kıyılmış tütünün büyük bir kısmı Adıyaman Çelikhan bölgesinde üretilmektedir. Coğrafyası ve hava koşulları itibariyle herhangi bir işlem yapılmadan kullanılabilmektedir. Tütün ve sigara kullanmayan birisiyim. Ama kullanan insanların olduğu bir atmosferde konuyu etraflıca tartışmak gerekir. Bunu yapmadan, masa başında ve güvenlik birimlerinin içindeki kimi kişilerin verdiği gerçeği içermeyen bilgilerle üreticileri töhmet altında bırakmak sorumsuzluktur. Adıyamanlı tütün üreticileri vatanına bağlı ve terörün her türlüsüne karşı olan insanlardır. Teröre karşı olan Adıyamanlı çiftçileri teröre destek verenler şeklinde sunmak sorumsuzluktur.”