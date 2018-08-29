Milletvekili Fırat 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı

Büyük Zaferin 96. Yıldönümünü büyük bir gurur ve heyecanla yad ettiklerini belirterek açıklamalarda bulunan Milletvekili Fırat, “Tüm yokluk ve zorluklara rağmen kurtuluş savaşımızı azim ve inançla büyük zafere ulaştıran milletimize minnet borçluyuz. 30 Ağustos 1922 tarihindeki büyük zaferimizle Anadolu’nun batılı güçlerin egemenliği altına girmesinin önü kesilmiştir. Aziz milletimiz, milli ruh ve şuur içinde birlikte olanların, devletlerinin yıkılamayacağını göstermiş olup, geçmişten bugüne, işgal ve istila girişimlerine karşı büyük bir dayanışma ruhuyla, top yekun mücadele ederek, kötü emellilere karşı kendini ispatlamıştır. Milletimiz dün olduğu gibi bugünde birlik ve beraberlik içerisinde iradesini tüm olumsuz durumlarda ortaya koymaktadır. Bizlere bırakılan emanete sahip çıkıyor, ülkemize içten ve dıştan yapılan saldırılara birlik ve beraberlik içerisinde, istiklal mücadelemizi sürdürmeye devam ediyoruz. Bu vatanı canımız pahasına korumaya ve büyütmeye devam edeceğiz. Temennimiz, manevi ve milli dayanışma duygusuyla, gönül birliği içinde yaşadığımız ülkemizde barış ve kardeşliğimizin ebedi olmasıdır. Bu vesileyle, 30 Ağustos Büyük Zaferin yıl dönümünde Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve ordumuzun elde ettiği zaferi büyük bir gururla kutluyor, kanları ve canlarıyla, mücadele verip, bu ülkeye hizmet etmiş olan aziz şehitlerimizi Rahmetle, kahraman gazilerimizi de şükran ve minnetle anıyorum” diye konuştu.