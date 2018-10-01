Milletvekili Fırat esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

Milletvekili İbrahim Halil Fırat hafta sonu Adıyaman'a gelerek AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve il yönetimiyle birlikte esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

İbrahim Halil Fırat ilk olarak Küçük Sanayi Sitesindeki esnafları ziyaret ederek onların sorun ve sıkıntılarını dinledi. Sıcak ve samimi bir ortamda geçen ziyaret daha sonra merkezdeki esnaf ziyaretiyle devam etti. Fırat, Eski Müftülük Caddesindeki esnaflarla bir araya geldi.

Fırat, yaptığı konuşmada “Bizler AK Parti milletvekilleri olarak seçimden seçime değil seçimlerden sonrada seçim bölgelerimize giderek vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Onların sorunlarını ve taleplerini dinliyoruz. Elimizden geldiğince talepleri çözmeye çalışıyoruz. Bundan böyle ziyaretlerimiz daha da sıklaştıracağız” diye konuştu.