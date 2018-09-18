Milletvekili Fırat Gaziler Gününü kutladı

Vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan nadide abideleri gazilerin bugününe ortak olmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten Fırat, “19 Eylül Gaziler Günü, gönlümüzde yerleri hep farklı olan kahraman şehitlerimize ve cesaret timsali gazilerimize karşı vefa borcumuzu bir nebze de olsa sunma imkanı vermektedir. Bugün kazandıkları zaferlerin büyük kıvancını miras bırakan, topraklarımızın bir karışını vermemek için hayatlarını hiçe sayan, vatan savunması için bedenini korkusuzca feda eden gazilerimizin günü. Ülkemizin bağımsızlığı uğruna, fedakarca canı ve kanı pahasına ölümüne göğsünü siper etmiş, şehit ve gazilerimizin verdikleri onurlu mücadeleler, milletimizin hafızasında sonsuza kadar silinmeyecektir. Bu mücadele ruhu gelecek nesillerimize ilham kaynağı olmaya devam edecektir. Şehitlik ve Gazilik ünvanları bir değerdir. Bu değerler olmasa ne vatan kalır, ne din kalır, ne de mukaddesat kalır. Biz, bu değerlere sonuna kadar sahip çıkmak ve nesillerimize bunları öğretmek, anlatmak ve aşılamak zorundayız.

19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımız, bayrağımız ve dinimiz uğruna şehadet şerbetini içen tüm şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, hayatta olan gazilerimizin de sağlıklı hayat geçirmelerini diliyorum" diye konuştu.