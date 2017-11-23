Milletvekili Fırat, Öğretmenler Gününü kutladı

Milletvekili Fırat, öğretmenlik, insanlık tarihinin en anlamlı ve en kutsal mesleği olduğunu dile getirerek, "Muhatabı insan olan, onu hayata hazırlayan tohumdan yeşermesini sağlayan bir meslektir öğretmenlik. Medeniyetimizin güzelliklerini, kültürümüzün renkliliklerini yeni nesillere aşılayan, dünyanın özlem duyduğu huzurun, mimarıdır öğretmen. Fedakarca çalışarak bu ulvi görevi layığıyla yerine getiren, doğruyu, güzeli, iyiyi, her alanda yenileşmeyi sağlayarak gerçekleri anlatan, birlik ve beraberliğimizin temeli olan, aydınlık nesiller yetiştirmek için büyük sabır ve özveri gösteren siz değerli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlar, saygılar sunarım” ifadelerini kullandı.