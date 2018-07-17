Milletvekili Fırat’a çifte görev

Önceki dönem Anayasa Komisyonu üyesi olan AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat 27. Dönemde de aynı görevi yürütecek. Milletvekili İbrahim Halil Fırat ayrıca, TBMM AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildi.

İbrahim Halil Fırat, her iki görevi de en iyi şekilde yerine getirmenin gayretinde olacağını dile getirerek, “Bizlere bu görevleri layık gören partime teşekkür ediyorum. Hem AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyesi hem de Anayasa Komisyonu üyesi olarak hem kentime hem de ülkeme en iyi hizmeti vermenin gayretinde olacağım” diye konuştu.